عبد اللطيف جميل: وظائف إدارية شاغرة في جدة والدمام

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت شركة عبداللطيف جميل المتحدة، اليوم الأحد، على توافر عدد من الوظائف الإدارية، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات (المحاسبة، والمالية)، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والدمام.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا اليوم، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” عدد وظيفتين محاسب ( جدة)، عدد وظيفتين محاسب (الدمام).

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجي الدخول على الرابط هنــــا .