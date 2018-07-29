عبد اللطيف جميل: وظائف إدارية شاغرة في جدة والدمام
أكدت شركة عبداللطيف جميل المتحدة، اليوم الأحد، على توافر عدد من الوظائف الإدارية، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات (المحاسبة، والمالية)، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والدمام.
وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا اليوم، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” عدد وظيفتين محاسب ( جدة)، عدد وظيفتين محاسب (الدمام).
وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجي الدخول على الرابط هنــــا .
الجوهرة[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق للجميع