حياة مأساوية لزوج تحولت فتاة أحلامه لأحمد حلمي في إكس لارج

القاهرة(صدى):

ترعرعت قصة حب بين شاب وفتاة منذ الصغر ، وتعهدا ألا يفترقا مهما أرتطمت بهما الأمواج، وتكللت قصتهما بالزواج بعدما شهدا الجميع على حبهما متوقعين لهما حياة زوجية سعيدة، إلا أن المشاكل طرقت بابهما وازدادت حتى وصلت إلى محكمة الأسرة.

وأمام قاضي محكمة الأسرة بمصر روى زوج في العقد الثالث من عمره مأساته مع زوجته العشرينية مؤكدا أنه كان يرى فيها فتاة احلامه ، فقد كانت تهتم بمظهرها وتحرص على ارتداء احدث صيحات الموضة قبل الزواج ، وانها فى فترة حبهما كانت تحافظ على رشاقتها، لكن تبدلت الأحوال بعد فترة قليلة من الزواج وأهملت مظهرها وهيئتها كما انها أهملت وزنها حتى زاد عن الحد ، حتى صارت تشبه الفنان أحمد حلمي في فيلمه إكس لارج.

وأضاف الزوج: يئست من تشجيعها على تخسيس الوزن الزائد ، وفشلت كل محاولاتى معها حتى أنى فقدت رغبتي في العلاقة الزوجية ، وأصبحت الحياة بيننا بدون أى طعم، وصار الشجار والصوت العالي هو عنوان منزلنا التى كنت أتمنى أن يكون هادئا حتى أتمكن من تربية أبنائي بصورة سليمة.

وأكد أنه لم يكن يتوقع أن حياته ستسير في ذلك الاتجاه ولم يعرف للراحة والسعادة طريقا بل أصبح عش الزوجية الخاصة به أرضا خصبة للمشكلات التى تدب كل ليلة بينه وبين زوجته ويتدخل الاهل والأقارب للصلح بينهما حفاظا على منزل الزوحية.