خالد الهيل: قطر أوكلت عزمي مهمة تجسسية جديدة في لندن
نشر ” خالد الهيل ” المتحدث باسم المعارضة القطرية، اليوم الأحد، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلًا فيها ” إشاعات منتشرة في هذه الأيام إن طردت عزمي بشارة إلى لندن، والحقيقة أن قطر أوكلت مهمة جديدة إلى عزمي بشارة لإدارة مراكز بحوث تجسسية جديدة ” واجهات ” لخلق معلومات كاذبة في بريطانيا ” .
وأضاف ” الهيل ” في تغريدته: ” أجندة خبيثة وبإذن الله سينقلب السحر على الساحر، وسيسقط النظام القطري في مستنقعهم القذر ” .
فهد[ عدد التعليقات: 1748 ] نشر منذ 58 دقيقة
وايش الجديد ما هذي شغلته الله يلعنهم
تركي[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله لا يوفقهم