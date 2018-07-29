خالد الهيل: قطر أوكلت عزمي مهمة تجسسية جديدة في لندن

طلال الضوي(صدى):

نشر ” خالد الهيل ” المتحدث باسم المعارضة القطرية، اليوم الأحد، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلًا فيها ” إشاعات منتشرة في هذه الأيام إن طردت عزمي بشارة إلى لندن، والحقيقة أن قطر أوكلت مهمة جديدة إلى عزمي بشارة لإدارة مراكز بحوث تجسسية جديدة ” واجهات ” لخلق معلومات كاذبة في بريطانيا ” .

وأضاف ” الهيل ” في تغريدته: ” أجندة خبيثة وبإذن الله سينقلب السحر على الساحر، وسيسقط النظام القطري في مستنقعهم القذر ” .