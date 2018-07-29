خلفان: الشيخ محمد بن راشد أمرنا بمعاملة المواطن القطري أحسن معاملة

طلال الضوي(صدى):

كشف ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي السابق، اليوم الاحد، عن أوامر الشيخ محمد بن راشد لهم بعد أزمة قطر مع التحالف العربي.

وقال ” خلفان ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تنظيم الحمدين لايستحي..والله ان الازمة حين افتعلتها قطر مع التحالف..ان تعليمات الشيخ مجمد بن راشد ان يعامل المواطن القطري احسن معاملة…اشهد الله على هذا..لكنهم كذابين من يوم ما ولدوا الى يوم القيامة..شخصيا تلقيت هذا الأمر ” .