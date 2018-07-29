خلفان: الشيخ محمد بن راشد أمرنا بمعاملة المواطن القطري أحسن معاملة
كشف ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي السابق، اليوم الاحد، عن أوامر الشيخ محمد بن راشد لهم بعد أزمة قطر مع التحالف العربي.
وقال ” خلفان ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تنظيم الحمدين لايستحي..والله ان الازمة حين افتعلتها قطر مع التحالف..ان تعليمات الشيخ مجمد بن راشد ان يعامل المواطن القطري احسن معاملة…اشهد الله على هذا..لكنهم كذابين من يوم ما ولدوا الى يوم القيامة..شخصيا تلقيت هذا الأمر ” .
درباويه[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 1 ساعة
ربي يسعدك ويسعد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
فهد[ عدد التعليقات: 1748 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا هو الصح
الله يعطيكم العافية
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1877 ] نشر منذ 48 دقيقة
حق وواجب فهم مغلوب على امرهم
ولاكن ماذا ننتظر من عاق لأبية هل بعد هذا الذنب ذنب
لم يستحي من نظرة جميع ابناء الخليج لة باحتقار ايستحي من الكذب