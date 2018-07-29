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فيديو نادر للملك فيصل والسادات بعد نصر أكتوبر

فيديو نادر للملك فيصل والسادات بعد نصر أكتوبر
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو للملك فيصل بن عبدالعزيز والرئيس المصري محمد أنور السادات، رحمهما الله، وهم يلقون التحية للقوات العسكرية المتواجدة في سيناء، أثناء تفقدهما لخط بارليف، بعد انتصار حرب أكتوبر.

وظهر في الفيديو مدى قوة العلاقات السعودية المصرية و تشكيل البلدين قوة عربية استراتيجية وسياسية، حيث كان الملك فيصل أل سعود قد تزعم الدور العربي في الحرب.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1748 ] نشر منذ 1 ساعة

رحمة الله عليهم

[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم انصر الامة العربية في كل وقت

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