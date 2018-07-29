بالفيديو .. كلمات مؤثرة تظهر بسالة أبطال الحد الجنوبي في سبيل دحر العدو

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو لأبطال الحد الجنوبي أثناء وقوفهم على الحدود السعودية اليمنية للدفاع عن وطنهم من العمليات الإرهابية لميليشيات الحوثي الإيرانية.

ورصد المقطع ترديد أحد الأبطال البواسل قصيدة حماسية تحكي حالهم وثباتهم رغم كل الصعاب في التقلبات الجوية وكثرة الدواب السامة في الجبال والصحاري وكثرة الحيوانات المفترسة ،وقال فيها

بالحر انا موجود والبرد موجود

على الحدود أذود عن دين الاسلام

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وتحت المطر موجود وان هبت النود

وبين العقارب والافاعي والاهوام

جندي سعودي بالبطولات مشهود

وأظهر الفيديو الجنود في حالة معنوية مرتفعة أثناء أداء واجبهم على الحدود ، غير مبالين بأي تضحيات في سبيل بلادهم ، عاقدين العزم على النصر مهما كانت التحديات.