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صدارة: وظائف هندسية وفنية شاغرة بالجبيل

صدارة: وظائف هندسية وفنية شاغرة بالجبيل
فاطمة المالكي(صدى):

أعربت شركة صدارة للكيميائيات، اليوم الأحد، عن حاجتها لعاملين من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، لشغل وظائف فنية وهندسية شاغرة بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” مهندس صيانة-ميكانيكي: درجة البكالوريوس في (الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية)، فني صيانة- معدات: شهادة الدبلوم التقني في مجال ذي الصلة.

ولفتت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط الأتي هنـــا..


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 2 ساعتين

بالتوفيق للجميع

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