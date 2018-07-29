صدارة: وظائف هندسية وفنية شاغرة بالجبيل
أعربت شركة صدارة للكيميائيات، اليوم الأحد، عن حاجتها لعاملين من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، لشغل وظائف فنية وهندسية شاغرة بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.
وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” مهندس صيانة-ميكانيكي: درجة البكالوريوس في (الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية)، فني صيانة- معدات: شهادة الدبلوم التقني في مجال ذي الصلة.
ولفتت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط الأتي هنـــا..
الجوهرة[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق للجميع