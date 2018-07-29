أخضر السهام يواصل برنامجه الإعدادي باليونان

طلال الغامدي(صدى):

يستمر المنتخب الوطني للسها التدريب خلال برنامجه الإعدادي في المعسكر الخارجي بـ ” تايوان ” .

وشارك في المعسكر كلا من عبدالإله بن علي , فارس العتيبي منصور علوي ، والذين سيمثلون أخضر السهـام في منافسات القوس الأولمبي في دورة الألعاب الآسيوية المقرر إقامتهـا في العاصمة الإندونيسية “ جاكرتا ” منتصف شهـر أغسطس القادم .

وتجري تدريبات الرماه تحت اشراف المدير الفني السيد “ لي ” على فترتين صباحيـة ومسائية بمعدل 6 سـاعات يومياً على ميـدان الجامعة الوطنية للرياضة بتايوان و تشمل التدريبات العديد من الجوانب الفنية و الليـاقية .

ومن المقرر أن يختتم المنتخب تدريباته في المعسكر بعد غد الثلاثاء الموافق 31 يوليو 2018م و الذي أقيم على مدى 15 يوماً .

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الأخيرة من إعداد المنتخب السعودي للسهـام لدورة الألعاب الآسيوية في الثاني من شهر أغسطس القادم حيث تحتضن مدينة سوان بكوريا الجنوبية معسكر الأخضـر خلال الفترة من 2-15 أغسطس القـادم .