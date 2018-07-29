الإطاحة بالشاب صاحب الفيديو المخل ” أعلمها السواقة “

تركي السالم(صدى):

أعلنت شرطة جازان، اليوم الأحد، عن الإطاحة بالشخص الذي ظهر مع فتاة في مقطع فيديو مخل أثناء تعليمها قيادة السيارة بأحد شوارع جازان.

وجاء ذلك بعد عدة إجراءات مسبقة، بدأت بتوجيه الأمير ” محمد بن عبد العزيز بن محمد ” أمير منطقة جازان بالنيابة، وتلتها سفر الفريق المكون من إدارة البحث الجنائي بشرطة جازان إلى الرياض، وانتهت بالإطاحة به وتسليمه للنيابة.

تأتي تفاصيل الواقعة بعد إصدار توجيه من سمو أمير منطقة جازان بالنيابة، مساء الخميس الماضي، بعد انتشار مقطع الفيديو ليتم تشكيل فريق أمني من إدارة البحث الجنائي بشرطة جازان، وتم عمل خطة عمل بدأت بالتوصل لهوية الشخص.

وتمشيط منطقة جازان ومحافظاتها، التي توصلت معلومات بتواجده بمنطقة الرياض ليتم التنسيق مع شرطة الرياض وتشكيل فريق أمني قام بالسفر من منطقة جازان إلى الرياض وتم ضبطه وإحضاره مخفورًا.

ومن جانبها بدأت شرطة جازان باستكمال الإجراءات النهائية لتحويله للنيابة العامة التي بدورها ستقوم بالتحقيق معه وتحويله للجهات المختصة.

وجاء توجيه أمير منطقة جازان بالنيابة، بالقبض على الشاب والفتاة الذين ظهرا في مقطع فيديو مخل أثناء تعليمها قيادة السيارة بأحد شوارع جازان، تجسيداً لمقولة خادم الحرمين الشريفين الملك ” سلمان بن عبد العزيز ” – حفظه الله – ” لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالًا ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال واستغلال يسر الدين لتحقيق أهدافه، وسنحاسب كل من يتجاوز ذلك فنحن إن شاء الله حماة الدين وقد شرفنا الله بخدمة الإسلام والمسلمين.