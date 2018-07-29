موعد إجازة عيد الأضحى هذا العام
تنص المادة الرابعة من لائحة الإجازات، أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك هذا العام 1439هـ، من يوم الخميس الموافق الخامس من شهر ذي الحجة حسب تقويم أم القرى.
وأوضحت اللائحة، أن الإجازة ستستمر حتى نهاية يوم الأحد الموافق الخامس عشر من الشهر نفسه، وتبلغ مدتها 11 يومًا.
يذكر أن الإجازة العام الماضي، كانت قد امتدت إلى 16 يومًا بعد أن صادف بداية الإجازة أيام العطلة الأسبوعية، وصادف نهايتها وقوع يوم عمل واحد بين إجازتين، حيث تم تطبيق المادة السابعة من لائحة الإجازات التي تنص على ( إذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية ) .
نوير[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل عام وانتم بخير
تركي[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 2 ساعتين
عيد مبارك علينا جميعا يارب
فهد[ عدد التعليقات: 1748 ] نشر منذ 1 ساعة
ان شاء الله تكون اجازة سعيدة
فيصل[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعيده علينا وعلى الامة الاسلامية بالخير والبركات
الجوهرة[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 1 ساعة
عيد اضحى سعيد
ناصر[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم تقبل منا الصيام والقيام
واجعل عيدنا خير وسلام
ابو طيف[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 1 ساعة
كل عام وانتم بخير
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 1 ساعة
ان شاء تكون اجازة وعيد سعيد عليكم جميعا
شهيد التغلي[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 1 ساعة
ايش الجديد شي معروف عند الموظفين موعد الاجازات
مليكة[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 1 ساعة
ايام الخير والمغفرة
ان شاء تعوج الايام بالخير
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1981 ] نشر منذ 35 دقيقة
عـيــدكـم.. مـبــارك
اتقدم لكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات اخواني واخواتي رواد صحيفة صدى
والعاملين فيها وللامة العربية والإسلامية
بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك
أعاده الله عليكم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات