موعد إجازة عيد الأضحى هذا العام

نايف السالم(صدى):

تنص المادة الرابعة من لائحة الإجازات، أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك هذا العام 1439هـ، من يوم الخميس الموافق الخامس من شهر ذي الحجة حسب تقويم أم القرى.

وأوضحت اللائحة، أن الإجازة ستستمر حتى نهاية يوم الأحد الموافق الخامس عشر من الشهر نفسه، وتبلغ مدتها 11 يومًا.

يذكر أن الإجازة العام الماضي، كانت قد امتدت إلى 16 يومًا بعد أن صادف بداية الإجازة أيام العطلة الأسبوعية، وصادف نهايتها وقوع يوم عمل واحد بين إجازتين، حيث تم تطبيق المادة السابعة من لائحة الإجازات التي تنص على ( إذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية ) .