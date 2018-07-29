بالفيديو.. المطلق محذرا من الحج بدون تصريح : صاحبه آثم

عادل الحربي (صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عدم جواز ذهاب الأشخاص إلى الحج بدون تصريح، مبينا أن صاحبه آثم.

جاء ذلك ردا على حكم من أحرم بالحج من الميقات ثم منعه مركز التفتيش من الذهاب إلى مكة لأنه لا يحمل بطاقة التصريح بالحج ؟ ” خلال برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى، حيث قال ” لا يجوز الحج بدون تصريح، والذي يذهب ليعرض نفسه لمثل هذه الأمور آثم ” ، مضيفا : “إذا حدث له المنع، فإن كان قد اشترط فينفع الاشتراط، وإذا لم يشترط لابد أن يذبح هدى الإحضار ” .

وقد شدد الأمن العام على ضرورة حصول المواطنين والمقيمين بالمملكة على تصريح للحج، وإبرازه لرجال الأمن بمداخل مكة المكرمة الذين سينفذون التعليمات بإعادة من لا يتوفر لديه تصريح بالدخول.