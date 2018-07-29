ضبط إمراة ونجلها قتلا عشيقها وحرقا جثته

القاهرة(صدى):

أصدرت نيابة محافظة دمياط، اليوم الأحد، قرار بحبس امرأة مصرية ونجلها 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة قتل عجوز مقيم بمحافظة الدقهلية شنقًا وحرقًا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وتشويه الجثة، بعد وجود علاقة آثمة بين المجني عليه والجانية.

وكشفت أجهزة الأمن في دمياط، لغز جريمة بشعة، بعدما عثر الأهالي على جثة عجوز متفحمة وملقاة على طريق أم الرضا، بجوار شركة الوسطاني للبترول.

وكثفت أجهزة الأمن، جهودها لكشف ظروف وملابسات الحادث وتم تشكيل فريق بحث جنائي، أسفر عن مرتكبي الحادث وهم كلا من: ” سيدة كانت تربطها علاقة آثمة بالقتيل ونجلها.

وأكدت ” أجهزة الأمن ” ، أنه تم ضبط كلا من ” محمد أبوالمعاطي 29 عام، سائق ” ووالدته المدعوة ” ثريا عبدالفتاح 50 عاما، ربة منزل مقيمان ” بمركز شربين محافظة الدقهلية حيث كانت ترتبط الأخيرة بعلاقة آثمة مع القتيل المدعو عيد عبدالمعاطي 60 عام، بائع خضار وفاكهة متجول مقيم بمحافظة الدقهلية منذ 20 عامًا، خلال فترة زواجها بوالد نجلها، والذي توفي قبل عام.

وفي إحدى المرات شاهد نجلها القتيل في منزلهم، وهو ما أثار غضب واستياء نجلها الذي طالبها بقطع علاقتها بهذا الرجل وبالفعل طالبت ” ثريا ” القتيل بقطع العلاقة معه ولكنه لم يستجيب لطلبها.

وأتفقت مع ونجلها على الخلاص من القتيل وقبل أيام وأثناء تواجد الأم مع القتيل في الشقة جاء نجلها من خلفه وشنقه ثم وضع الجثة في سيارة ملاكي كان يعمل الأبن سائق عليها وظل يجوب بها الشوارع حتى جاء لدمياط علي طريق أم الرضا بالقرب من شركة الوسطاني للبترول وأشعل النيران في الجثمان لإخفاء ملامح القتيل وقام بالتخلص منها وإلقاها علي الطريق.

وأشارت أجهزة الأمن، إلى أن القتيل قبل 10 سنوات استعان بشخص يدعي “محمد أ ” ، ليقوم بتصويره هو والسيدة أثناء علاقتهم الآثمة في إحدي المرات ليستغل الصور فيما بعد ويبتزها، وعليه هددها المصور وطالب بإقامة علاقة هو الآخر معها.

ولفتت ” أجهزة ” الأمن إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 5100 إداري مركز كفر البطيخ لسنة 2018.