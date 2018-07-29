ليفاندوفسكي يصمم على الرحيل.. والبافاري يعرقل انتقاله للريال

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن لاعب بايرن ميونخ قد حسم أمره مع النادي الألماني، ولن يتناول عن رغبته في الرحيل .

وكانت صحيفة ” ماركا ” الإسبانية أكدت على أن ليفاندوفسكي يعتقد أن مسيرته مع بايرن ميونخ انتهت.

وأضافت أن اللاعب البولندي نقل اعتقاده هذا إلى إدارة ريال مدريد والمدرب الجديد نيكو كوفاتش.

وعلى الرغم من أن الريال يسعى بالفعل للتعاقد مع مهاجم، وموافقة ليفاندوفيسكي على الانضمام للقلعة البيضاء، إلا أن النادي الألماني مازال يعرقل أحلام لاعبه.

وانضم ليفاندوفسكي إلى بايرن ميونخ صيف العام 2014، بصفقة مجانية وينتهي عقده مع الفريق بنهاية يونيو 2021.