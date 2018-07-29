حالة الطقس المتوقعة ليوم الإثنين

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الامطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان، عسير ، الباحة ,مكة المكرمة.

ويمتد تأثيرها إلى الاجزاء الساحلية منها و المرتفعات الجنوبية لمنطقة المدينة المنورة.

كما توقعت استمرار تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية ، الرياض ,تمتد الى نجران والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.