شاهد.. الرمال تعرقل حركة السير على طريق ‎السالمي – ‎الرقعي

حمود العنزي (صدى):

أظھر مقطع فيديو العاصفة الرملیة المصحوبة بموجة غبار كثیفة تجتاح طريق السالمي – الرقعي، حیث تتسبّب في انعدام الرؤية؛ ما أثر على سیر الطرق العامة.

وبين الفيديو لحظة زحف الرمال بسبب العاصفة مما تسبب في إعاقة الحركة المرورية ، وإنزلاق السيارات في تلك الرمال.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت استمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.