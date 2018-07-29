شاهد.. الرمال تعرقل حركة السير على طريق السالمي – الرقعي
أظھر مقطع فيديو العاصفة الرملیة المصحوبة بموجة غبار كثیفة تجتاح طريق السالمي – الرقعي، حیث تتسبّب في انعدام الرؤية؛ ما أثر على سیر الطرق العامة.
وبين الفيديو لحظة زحف الرمال بسبب العاصفة مما تسبب في إعاقة الحركة المرورية ، وإنزلاق السيارات في تلك الرمال.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت استمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.
فهد[ عدد التعليقات: 1741 ] نشر منذ 45 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
فيصل[ عدد التعليقات: 1256 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله يسترها