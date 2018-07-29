بالفيديو.. ” السيسي ” يعلق على ” كيكي “

رحاب فتحي(صدى):

علَّق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على الرقصة الشهير ” كيكي ” ، والتي أصبحت رقصة عالمية وتحدي يقوم به الأشخاص على مستوى العالم.

وخلال جلسة ” اسأل الرئيس ” ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، مازح ” السيسي ” الحضور قائلًا : ” قاعدين أنتم تعملوا كيكي وبيكي، وتقولو تعالوا نعمل واحد كيكي وكدا ” .

وأضاف الرئيس ضاحكًا : ” يا باشمهندس طارق زود البنزين متقلقش ” ، في إشارة إلى المهندس طارق الملا وزير البترول المصري.