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بالفيديو.. ” السيسي ” يعلق على ” كيكي “

بالفيديو.. ” السيسي ” يعلق على ” كيكي “
رحاب فتحي(صدى):

علَّق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على الرقصة الشهير ” كيكي ” ، والتي أصبحت رقصة عالمية وتحدي يقوم به الأشخاص على مستوى العالم.

وخلال جلسة ” اسأل الرئيس ” ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، مازح ” السيسي ” الحضور قائلًا : ” قاعدين أنتم تعملوا كيكي وبيكي، وتقولو تعالوا نعمل واحد كيكي وكدا ” .

وأضاف الرئيس ضاحكًا : ” يا باشمهندس طارق زود البنزين متقلقش ” ، في إشارة إلى المهندس طارق الملا وزير البترول المصري.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههه
كيكي حلوة

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