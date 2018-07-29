بالفيديو.. معايير الاختيار في مبادرة تأهيل 3000 طالب وطالبة للعمل

علي القحطاني (صدى):

أوضح عبد الحكيم العمار رئيس غرفة الشرقية، اليوم الأحد، الآلية التي تم من خلالها اختيار طلاب عمل، في مبادرة ” تأهيل 3000 طالب وطالبة عمل “.

وقال ” العمار ” في مداخلة هاتفية لـ ” الإخبارية ” : ” مبادرة تأهيل 3000 طالب وطالبة عمل ركزت في معايير القبول على الغير ملتحقين بوظائف “.

وأضاف أنه أيضًا تم التركيز في المبادرة على إعطاء أولوية للشباب الذين انهوا دراستهم الجامعية أو الثانوية، مؤكدًا على أنهم حرصين على استيعاب الجميع.