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طيران الإمارات: وظيفة إدارية شاغرة بجدة

طيران الإمارات: وظيفة إدارية شاغرة بجدة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة طيران الإمارات، اليوم الأحد، عن توافر وظيفة إدارية، على مسمى ” تنفيذي مبيعات أول ” ، للعمل في فروع الشركة بالمملكة في محافظة جدة.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم ومستمر حتى يوم 12 أغسطس القادم، وأن الوظيفة المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنّه للتقديم ولمعرفة شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــا .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 4 ساعات

بالتوفيق لحميع المتقدمين

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