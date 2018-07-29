طيران الإمارات: وظيفة إدارية شاغرة بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة طيران الإمارات، اليوم الأحد، عن توافر وظيفة إدارية، على مسمى ” تنفيذي مبيعات أول ” ، للعمل في فروع الشركة بالمملكة في محافظة جدة.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم ومستمر حتى يوم 12 أغسطس القادم، وأن الوظيفة المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنّه للتقديم ولمعرفة شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــا .