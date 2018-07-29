فريقان طبيان بمستشفى الأمير محمد ينقذان مريض جلطة توقف قلبه 30 دقيقة

محمد السعران(صدى):

في إنجاز جدبد، نجح فريق نقل حالات الايكمو ( الأكسجة الغشائية خارج الجسم ) والفريق الطبي للقسطرة القلبية بمستشفى الامير محمد بن عبدالعزيز بالرياض في إنقاذ حياة مريض يعاني من جلطة قلبية حادة تسببت في توقف القلب لمدة 30 دقيقة مع فشل الإنعاش القلبي التقليدي.

واوضح رئيس قسم العناية المركزه الدكتور عائض عسيري أنه تم قبول الحالة عن طريق نظام إحالة لإجراء القسطرة القلبية، نظرا إلى ان حالة المريض كانت حرجة ولا يمكن نقلها بالوسائل والامكانات المتبعة في مثل هذه الحالات، فجرى نقله بواسطة دعم جهاز الايكمو .

وتوجه على الفور فريق نقل الايكمو إلى المستشفى، ورغم ان حالة المريض كانت حرجة لا تستجيب للإنعاش الطبي، إلا ان الفريق تمكن من تركيب الجهاز حيث انتظمت دقات القلب وتم ضخ الدم بنجاح.

ونقل المريض إلى المستشفى، فاستقبله فريق طبي آخر من قسم القسطرة القلبية بقيادة الدكتور سامي الأسمري استشاري القلب والقسطرة القلبية والذي قام بدوره بإجراء قسطرة قلبية وتبين وجود تضيقات كثيرة في الشرايين التاجية الأيمن والأيسر الرئيس والأمامي النازل والخلفي بدرجات مختلفة.

وبين الدكتور الأسمري أنه في مثل هذه الحالة من الجلطات القلبية المصحوبة بصدمة قلبية يتطلب الأمر فتح جميع الشرايين، مما يصعب عملية التدخل، إلا أن وجود المريض على جهاز الايكمو ساعد في دعم علامات المريض الحيوية حيث تم توسيع جميع الشرايين بالبالون والدعامات بنجاح.

وقام الفريق بنقل المريض إلى العناية المركزة والاطمئنان على درجة الوعي التي لم تتأثر أثناء فترة توقف القلب بفضل الله، ولايزال المريض يتلقى العلاج بالمستشفى .