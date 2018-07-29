بالفيديو.. آخر الحيل التى استخدمها الحوثيون لصناعة لغما ناسفا

فهمي محمد(صدى):

كشف مسؤولون عسكريون في قيادة التحالف والجيش الوطني عن كمية الألغام والعبوات الناسفة المفككة البالغة عددها 5151، التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإيرانية في مديرية حران بمحافظة حجة.

كما كشفوا في تقرير على قناة العربية عن آخر الحيل المستخدمة المتمثلة في سلسلة تم تشريكها لتكون لغما ناسفا ينفجر في حال الوطء على أي جزء منها.

وقال المسؤولون ، إن هذه الألغام زرعتها ميليشيا الحوثي بدعم إيراني في طريق الجيش الوطني اليمني، حيث دُربوا على كيفية تصنيعها بأشكال مختلفة وتشريكها وإيصال الصواعق إليها.