شاهد.. جريان الأودية بعد هطول الأمطار الرعدية على منطقة الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة جريان الأودية، اليوم الأحد، في منطقة الباحة .

وبين الفيديو هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بسحب رعدية كثيفة تجتاج المنطقة ، مما أدت إلى جريان الأودية.

يجدر الإشارة إلا أنه قد نبه مركز القيادة والسيطرة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، وفق التنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، تصحبها رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي, والمخواة، وقلوة تستمر حتى الـ 9 مساءً.