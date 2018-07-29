مستشفى الملك عبدالله الجامعي توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

توفر مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأكدت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات أخصائي أول الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة، و أخصائي أول التدقيق السريري: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الطب، والعلوم الطبية، أو التمريض).

وأضافت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 يوليو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 أغسطس 2018م.

وأشارت إلى التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــــا .