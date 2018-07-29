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بالفيديو.. الأمن العام يوجه رسالة جديدة للحجاج

بالفيديو.. الأمن العام يوجه رسالة جديدة للحجاج
عادل الحربي (صدى):

وجه الأمن العام، اليوم الأحد، رسالة تحذيرية جديدة لضيوف بيت الله الحرام؛ حرصًا على سلامتهم.

وقال الأمن العام عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” حرصاً على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وأداء نسكهم بيسر وسهولة ، تقضي التعليمات بحصول المواطنين والمقيمين بالمملكة على تصريح للحج ، وإبرازه لرجال الأمن بمداخل العاصمة المقدسة الذين سينفذون التعليمات بإعادة من لا يتوفر لديه تصريحاً بالدخول ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1748 ] نشر منذ 3 ساعات

تقبل الله منكم باذن الله

[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 3 ساعات

كل عام وانتم بخير

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