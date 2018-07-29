بالفيديو.. الأمن العام يوجه رسالة جديدة للحجاج

عادل الحربي (صدى):

وجه الأمن العام، اليوم الأحد، رسالة تحذيرية جديدة لضيوف بيت الله الحرام؛ حرصًا على سلامتهم.

وقال الأمن العام عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” حرصاً على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وأداء نسكهم بيسر وسهولة ، تقضي التعليمات بحصول المواطنين والمقيمين بالمملكة على تصريح للحج ، وإبرازه لرجال الأمن بمداخل العاصمة المقدسة الذين سينفذون التعليمات بإعادة من لا يتوفر لديه تصريحاً بالدخول ” .