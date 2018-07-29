منع عائلة ميغان من الظهور إعلاميا.. ووالدها يفضحها

واشنطن(صدى):

يبدو أن المشكلات التي تلاحق ميغان ماركل دوقة ساسيكس ، لن تنتهي بسهولة خاصة مع استمرار عائلتها في التحدث عنها بشكل غير لائق .

وفضح والد ميغان تصرفات ابنته منذ زواجها بالأمير هاري، حيث كشف أنها أخرجته من حياتها بقسوة .

وأوضح أنه لم يتمكن من الاتصال بابنته طوال الأسابيع العشرة الفائتة، مشيراً إلى أنّ سبب هذه ” العقوبة ” يعود إلى تزويره صوراً له قبل الزفاف، مضيفًا: ” أنا مجروح تماما لأنها استأصلتني كليا (من حياتها). كان لدي رقم هاتفها ورقم لأرسل لها الرسائل على هاتف مساعديها في القصر، لكني بعد أن قلت بعض الانتقادات حول أن العائلة المالكة تغيِّر ميغان، أبعدوني. هذه الأرقام لم تعد تعمل وليس لدي أي وسيلة اتصال بابنتي ” .

وفي سياق أخر ولكن أيضًا يخص عائلة ميغان، كشفت تقارير عن منع العائلة المالكة لعائلة ميغان من الظهور في البرامج الواقعية الشهيرة؛ على خلفية تصريحاتهم المثيرة للجدل ضد ميغان.

وكانت عائبة ميغان سببت لها الإحراج أكثر من مرة ، خاصة سامنثا ماركل أختها الغير شقيقة التي اعتادت على انتقادها ووصفها بـ ” دوقة الهراء ” ، و ” الأميرة الانتهازية ” .