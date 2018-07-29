للنساء.. وظائف شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت مدينة الملك فهد الطبية، وظائف صحية شاغرة للسعوديات ولغير السعوديات، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في تخصصات: الرعاية التنفسية، العلاج التنفسي؛ وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وأوضحت المدينة الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: فني ثاني العلاج التنفسي- الرعاية المنزلية لغير السعوديات، معالج الجهاز التنفسي ثاني الرعاية المنزلية للسعوديات، معالج الجهاز التنفسي أول الرعاية المنزلية للسعوديات، فني أول العلاج التنفسي الرعاية المنزلية لغير السعوديات.

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