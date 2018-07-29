شركة نسما القابضة توفر وظائف شاغرة للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد (5) وظائف فنية شاغرة للرجال، على مسمى “ مفتش مراقبة وضمان الجودة والطلاء ” ؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في عدة مدن.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحملة شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأضافت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 يوليو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 أغسطس 2018م، مشيرة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــــا .