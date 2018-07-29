بر الشرقية تحدد أسعار ” أضاحي39 “

الدمام(صدى):

حددت جمعية البر بالمنطقة الشرقية، أسعار الأضاحي لبرنامجها أضاحي 39، المقرر أن تطلقه الجمعية قبيل عيد الأضحى المبارك، حيث سيكون سعر السواكني 750 ريالا بينما سعر النعيمي 1250 ريالا.

وأوضح الأمين العام للجمعية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن مشروع ” أضاحي39 ” الذي تطلقه الجمعية سنويا يهدف لإحياء شعيرة الأضحية من خلال التيسير على المضحي ضمن الضوابط الشرعية بحيث تقوم الجمعية باستقبال المضحين لإعداد الأضحية لهم وتوزيع النسبة التي يريد المضحي التبرع بها على المستحقين والمحتاجين المسجلين لدى الجمعية بالمنطقة الشرقية لضمان أحقية استحقاقهم للحوم الأضحية.

وأشار إلى أن الجمعية أطلقت مطلع الأسبوع الماضي لجنة لإجراء الكشف الأولي عن الأضاحي الذي يتم من خلاله الكشف عن الأضاحي وعن الموردين المؤهلين لدخول المناقصة مبينا أن اللجنة تواصلت مع الموردين وسلمتهم الشروط الخاصة للأضاحي.

وأضاف أن لجنة الأضاحي الآن تقوم بالكشف عن المسالخ من أجل بيان مدى إقرارها ومناسبتها للذبح بحيث يكون الذبح مرخصا ومطابقا للمواصفات من تهوية المكان والإضاءة ونظافة بجودة عالية كما تراعي اللجنة في فحصها الجوانب الشرعية للأضحية وتسعى لتعيين مشرفين على الأضاحي للإشراف على عملية الذبح للتأكد من أن عملية الذبح لا تتم إلا في وقتها الشرعي ليتم نقل الأضحية لمقرات التوزيع ومن ثم إرسال رسائل نصية للمضحي الذي وكَل الجمعية تفيده بأنه تم ذبح أضحيته ليقوم المضحي بعدها بالتحلل والتوجه لمقرات التوزيع لاستلام أضحيته في حال لم يتبرع بكامل الأضحية.