شاب يتفق مع زوجته على ادعاء وفاته من أجل المال

أميرة خالد(صدى):

اتفق شاب مع زوجته على ادعاء وفاته، بسبب مرض السرطان والربو، على الرغم من أنه لم يكن يعاني من أي أمراض.

وطلبت الزوجة تكاليف الدفن من أقارب ” الميت المزيف ” ، حيث أرسلوا مبالغ كبيرة لكي تتمكن من دفع ثمن التابوت، ونقل الجثة إلى مسقط رأسه، ولكن يتصل أحد أفراد العائلة بالزوجة لسؤالها عن التأخير، لكنه أصيب بالدهشة عندما وجد الزوج المتوفى هو من يجيب على الهاتف.

وقالت مصادر إن أسرة الميت المزيف خسرت نحو 1800 دولار بعد إلغاء الجنازة، كما قطعت والدته كل علاقاتها مع ابنها المخادع وزوجته.