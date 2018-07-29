يوفنتوس يريد استعادة بوغبا مقابل الاستغناء عن 3 لاعبين

ماجد محمد(صدى):

يفكر نادي يوفنتوس الإيطالي في استعادة النجم الفرنسي بوغبا من بين صفوف مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة ” ميرور ” الإنجليزية إن اليوفي يخطط في سبيل استعادة بوغبا لبيع كلا من هيغواين وروجاني وبيانيتش؛ لتمويل صفقة الفرنسي وتقديم عرض كبير لإغراء مسؤولي يونايتد.

ويرحب بوغبا بالرحيل عن اليونايتد في ظل الصراعات القائمة بينه وبين مورينيو؛ حيث تم استبعاده من التشكيلة الأساسية أكثر من مرة خلال الموسم الماضي.

يجدر الإشارة إلى أن بوغبا انتقل قبل عامين إلى مانشستر يونايتد في صفقة قياسية وصلت إلى 89 مليون جنيه إسترليني، كأغلى صفقة في التاريخ في ذلك الوقت.