خسائر فادحة إثر 14 حريق في كاليفورنيا.. والسيطرة على 5% منه فقط

واشنطن(صدى):

تواصل حرائق كاليفورنيا في الانتشار، وحصد القتلى ؛ على خلفية انتشارها بسرعة كبيرة؛ مما دفع إلى إعلان حالة الطواريء.

وأسفرت الحرائق عن قتل 6 أشخاص، بينما أوقفت السلطات مشتبهًا به مصابًا بهوس إشعال الحرائق.

وفي هذا السياق قالت هيئة الخدمات الطارئة التابعة لحاكم كاليفورنيا، اليوم الأحد، أن النيران أتت على حوالى 63 ألف هكتار في الحرائق الـ14 المستمرة في جميع أنحاء كاليفورنيا ويحاول 10 آلاف رجل إطفاء إخمادها.

و التهم الحريق 32 ألفاً و700 هكتار منذ الاثنين الماضي ودمّر500 مبنى وألحق أضرارًا بـ75 مبنى آخر، ومساء الجمعة، كان الحريق قد أتى على مساحة 20 ألف هكتار.

يجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تطويق إلا 5% من هذا الحريق الذي امتد خلال الليل في جميع الاتجاهات مع توسع كبير، وكانت أعمدة الدخان تتصاعد بسرعة فوق الموقع.