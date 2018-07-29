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بالفيديو.. مواطن يثير الجدل بامتطائه جملًا للتنقل بقرى نجران

بالفيديو.. مواطن يثير الجدل بامتطائه جملًا للتنقل بقرى نجران
نايف السالم(صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو، يوثق قيام مواطن في أحد قرى نجران وهو يتنقل على ” جمل ” بين قريته ومحافظة ” ثار ” لمراجعة إحدى الدوائر الحكومية.

وأظهر ” الفيديو ” والذي صوره أحد المواطنين مستقل مركبة أثناء إلقائه التحية على المواطن الذي ركب الجمل منتقلًا به إلى قرية أخرى.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1731 ] نشر منذ 40 دقيقة

وايش فيها يعني

[ عدد التعليقات: 1243 ] نشر منذ 38 دقيقة

يمكن السيارة حقه خربت ههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 18 دقيقة

احسن ما سويت
وخل بنزيهم الهم لعنبوهم هم وبنزيمهم

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