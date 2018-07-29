بالفيديو.. مواطن يثير الجدل بامتطائه جملًا للتنقل بقرى نجران

نايف السالم(صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو، يوثق قيام مواطن في أحد قرى نجران وهو يتنقل على ” جمل ” بين قريته ومحافظة ” ثار ” لمراجعة إحدى الدوائر الحكومية.

وأظهر ” الفيديو ” والذي صوره أحد المواطنين مستقل مركبة أثناء إلقائه التحية على المواطن الذي ركب الجمل منتقلًا به إلى قرية أخرى.