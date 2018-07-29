بالفيديو.. مواطن يثير الجدل بامتطائه جملًا للتنقل بقرى نجران
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو، يوثق قيام مواطن في أحد قرى نجران وهو يتنقل على ” جمل ” بين قريته ومحافظة ” ثار ” لمراجعة إحدى الدوائر الحكومية.
وأظهر ” الفيديو ” والذي صوره أحد المواطنين مستقل مركبة أثناء إلقائه التحية على المواطن الذي ركب الجمل منتقلًا به إلى قرية أخرى.
نوير[ عدد التعليقات: 1731 ] نشر منذ 40 دقيقة
وايش فيها يعني
نهى[ عدد التعليقات: 1243 ] نشر منذ 38 دقيقة
يمكن السيارة حقه خربت ههههههههههه
ابن شفلوت[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 18 دقيقة
احسن ما سويت
وخل بنزيهم الهم لعنبوهم هم وبنزيمهم