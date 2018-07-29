من جديد .. مارسيليا يفكر في ضم أوليفيه جيرو

طلال الغامدي(صدى):

كشفت صحيفة ” ليكيب ” ، اليوم الأحد، عن رغبة نادي أوليمبيك مارسيليا في تدعيم خط هجومه قبل الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الفرنسي يسعى لدعم صفوفه من خلال التحرك لضم أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي الإنجليزي.

ولفتت إلى انطلاق مفاوضات غير رسمية مع المقربين من أوليفيه جيرو المنتشي مؤخرا بلقب كأس العالم مع المنتخب الفرنسي.

يجدر الإشارة إلى أن مارسيليا كان مهتمًا بضم جيرو الصيف الماضي، عندما كان لاعبًا في أرسنال، إلا أن المهاجم الدولي فضل الاستمرار في البريميرليج، ثم انتقل إلى تشيلسي في يناير الماضي.