جامعة نجران تخصص مقاعد للقبول لأبناء وبنات الشهداء

نجران(صدى):

خصصت جامعة نجران، مقاعد للقبول المباشر لأبناء وبنات الشهداء المشاركين في عمليتي ” عاصفة الحزم ” و ” إعادة الأمل ” ، وتحفيض معدل القبول بنسبة 5% عن معدلات القبول بجميع التخصصات بالجامعة لهذا العام.

وأكدت الجامعة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من واجبها الوطني واستشعاراً لمسؤوليتها الاجتماعية واستمراراً لما تقدمه من مبادرات وتسهيلات لأبطالنا المشاركين في عمليتي ” عاصفة الحزم ” ، و ” إعادة الأمل ” ، من خلال قبول المشاركين في العمليتين العسكرية بالالتحاق بالجامعة دون رسوم دراسية وتسهيل القبول لأبنائهم وبناتهم.

كما خصصت الجامعة خلال هذا العام 1439/ 1440هـ مقاعد وقبولاً مباشراً لأبناء وبنات شهداء الحد الجنوبي، و ” شهداء الواجب ” ، وتخفيض معدل القبول بنسبة 5% عن معدلات القبول في كل تخصص لهذا العام ممن حققوا شروط القبول الرئيسية، إلى جانب استثناء شرط المنطقة التعليمية لأبناء وبنات وزوجات المشاركين في العمليتين للقبول في الجامعة وفق شروط ونسب القبول لهذا العام.