بالصور.. جنين ينجو بعد مقتل والدته في حادث انقلاب شاحنة

برازيليا(صدى):

نجا جنين في رحم أمه من الموت، بعد أن تعرضا لحادث حادث مروري بشع أدي لوفاة الأم، حيث انقلبت شاحنة عليها عند حافة طريق عشبي في الطريق السريع جنوب شرق البرازيل.

ذكرت وسائل الإعلام البرازيلية، أن المرأة المتوفية كانت ضمن ركاب الشاحنة، التي تحمل ألواحًا من الخشب، وفي لحظة فقد السائق السيطرة ما أدى لانقلابها بالقرب من ” كاجاتي ” بين مدينة ” ساو باولو ” و ” كوريتيبا ” .

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أنه عندما انقلبت السيارة فقد سقطت المرأة بعيدًا عن المقصورة على الأرض، ومن ثم وقعت عليها حمولة الشاحنة الثقيلة فسحقتها، ومزقت بطنها لكن الجنين ظل حيًا.

وأكدت ” التقارير ” ، إن رجال الطوارئ عثروا على امرأة ميتة تحت الألواح الخشبية التي تساقطت على الطريق، ومن ثم اكتشفوا الطفلة التي ترقد على حافة العشب على بعد عدة أمتار، وتم العثور على الرضيعة التي قطع حبلها خلال الحادث، وهي في صحة مثالية ودون أن تتعرض للأذى ولا خدش واحد.

ونقلت ” الطفلة ” ، إلى المستشفى حيث عولجت في قسم حديثي الولادة، وتحاول الشرطة والخدمات الاجتماعية التعرف على أم الطفل المتوفاة، التي كانت حاملًا في الأسبوع التاسع والثلاثين، وعثر عليها دون أي وثائق.

وقال ” المسعف ” ، الذي كان في موقع الحادث: ” لقد كان حادثًا خطيرًا أدى لوفاة شخص واحد، موضحًا عندما وصلت إلى هناك، رأيت أن سائق الشاحنة أصيب، وقد شاهده فريق الإسعافات الأولية، ومن ثم ذهبت للبحث عن الضحية الميتة التي كانت تحت الخشب، وهنا سمعت صراخ الطفل ” .

ومن جانبها قالت ” ممرضة في مستشفى باركيرا أكو ” ، إن الموظفين سموا الطفلة التي تزن ستة أرطال وثماني أوقيات، ” جيوفانا ” والاسم يعني “محمي من الله ” ، لافتة إلى إنها حقًا طفلة هادئة، لا تبكي، وكنت ألعب معها حتى تبتسم.

وفي السياق ذاته قالت الشرطة البرازيلية، إنه جاري البحث عن أقارب الطفلة والتعرف على هوية الوالدة المتوفية، مشيرة إلى أنه إذا لم يتم العثور على أي أقارب، فسوف تُدفن كامرأة مجهولة، وستُرسل الطفلة إلى دار للأيتام وتطرح للتبني.