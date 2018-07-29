سفير المملكة بإندونيسيا : الوضع حاليا مطمئن بعد زلزال لومبوك ولَم تغلق المطارات

نايف السالم(صدى):

أكد سفير المملكة لدى إندونيسيا أسامة محمد الشعيبي ، على تواصله من الجهات الرسمية في جاكرتا، ومع سياح سعوديين بعد وقوع زلزال شمال جزيرة لومبوك صباح هذا اليوم تأثرت منه جزيرة بالي.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : الوضع حاليا مطمئن ولا يوجد اَي تحذيرات رسمية من الحكومة الاندونيسية ولَم تغلق المطارات، الحياة طبيعية في جزيرة لومبوك.

ويذكر أن حصيلة مصابي الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك، والذي بلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر، أرتفعت إلى 40 مصابًا.