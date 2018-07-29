قيادة قوات أمن الحج تباشر مهامها لموسم الحج 1439 هـ

سعيد العجل(صدى):

باشرت قيادة قوات أمن الحج مهامها لأعمال موسم حج هذا العام 1439هـ بعقد اجتماع بعد ظهر يوم الأحد11/16 /1439 هـ بمقر الأمن العام في منى برئاسة معالي الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي قائد قوات أمن الحج، ومشاركة سعادة نائب قائد قوات أمن الحج وقادة قوات أمن الحج كافة؛ للوقوف على استعدادات قيادات أمن الحج لتنفيذ مهامها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل وتيسير أداؤهم لمناسكهم.

وأكد قائد قوات أمن الحج على أهمية تضافر الجهود لاستكمال كافة الترتيبات الميدانية ورفع مستوى الجاهزية والإعداد لتنفيذ الخطط بالمستوى الذي ينسجم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، مدهم الله بعونه وتوفيقه ، من إمكانات لا محدودة لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير كافة السبل للمحافظة على أمنهم وسلامتهم وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة ،

ونوه معاليه بأهمية الإشراف المباشر للقيادات على كافة مراحل الاستعداد لتنفيذ الخطط الأمنية، وحث رجال الأمن على التفاني لبذل ما يرضي الله عز وجل كل في مجاله وموقعه العملي، وأشار الفريق الحربي إلى أن نجاح تنفيذ خطط الحج يتطلب من الجميع بذل قصارى جهودهم للحفاظ على الارتقاء المستمر في مستوى تحقيق أهداف المهام الأمنية، وحث الجميع على رفع وتيرة الإعداد للمرحلة القادمة التي يكتمل فيها وصول الحجاج إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والعمل بوتيرة تتوحد فيها مجمل الجهود والخطط و بما يتوافق مع النجاحات التي تحققت على الصعيد الأمني.

واستعرض المجتمعون الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية والمساندة والتي روعي فيها استعراض المستجدات والخطط المستحدثة وسبل تنفيذها ، كما اطلعوا على الأنظمة التقنية الخاصة بالتحقق من حصول الحجاج على تصاريح الحج داخل المشاعر المقدسة وتوثيق هوية المخالفين

وأكد على أهمية منع وصول الحجاج غير النظامين للمشاعر واستمرار ذلك بتفعيل دوريات المتابعة الميدانية واستمرار متابعة المخالفين لنظام الحج داخل المشاعر .