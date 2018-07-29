الأهلي يعلن انتهاء أزمة تأشيرة السومة

ماجد محمد(صدى):

أعلن النادي الأهلي، صدور التأشيرة الخاصة بدخول مهاجم الفريق لمعسكر الراقي المقام في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

جاء ذلك خلال تغريدة على الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر تضمنت : “‏ صدرت قبل قليل التأشيرة الخاصة بدخول الكابتن عمر السومة إلى النمسا، وذلك عبر السفارة النمساوية في الرياض ، وسيتواجد اللاعب يوم الغد في معسكر ” .

وكانت قد حدثت أزمة خلال الأيام الأخيرة بسبب تأشيرة دخول السومة إلى النمسا للالتحاق بمعسكر الأهلي وخوض المباريات التحضيرية.