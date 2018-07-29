الأهلي يعلن انتهاء أزمة تأشيرة السومة
أعلن النادي الأهلي، صدور التأشيرة الخاصة بدخول مهاجم الفريق لمعسكر الراقي المقام في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.
جاء ذلك خلال تغريدة على الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر تضمنت : “ صدرت قبل قليل التأشيرة الخاصة بدخول الكابتن عمر السومة إلى النمسا، وذلك عبر السفارة النمساوية في الرياض ، وسيتواجد اللاعب يوم الغد في معسكر ” .
وكانت قد حدثت أزمة خلال الأيام الأخيرة بسبب تأشيرة دخول السومة إلى النمسا للالتحاق بمعسكر الأهلي وخوض المباريات التحضيرية.
نوير[ عدد التعليقات: 925 ] نشر منذ 32 دقيقة
بالتوفيق