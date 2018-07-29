بالفيديو.. ظهور جديد وجريء لدينا الشربيني بجانب عمرو دياب

أماني الغامدي(صدى):

في ظل الضجة حول علاقة المطرب المصري عمرو دياب ،والممثلة دينا شربيني، ظهر فيديو جديد للثنائي في أحد الحفلات الغنائية للهضبة في ميكانوس باليونان.

ويبدو أن الثنائي يرغبان في التأكيد على علاقتهما فتواصل ” الشربيني ” التواجد معه مؤخرًا في مختلف المناسبات.

وظهرت في الفيديو الجديد وهي بجانب المسرح تعطي للهضبة المناديل ليجفف عرقه، بالإضافة لقيامها بالرقص بجانب المسرح له بشكل إغرائي .

وكانت ملابس الشربيني جريئة، حيث ارتدت فستان صيفي أبيض بلا أكمام ومكشوف الصدر.