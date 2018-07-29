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” النمر ” يحدد الفئات المستثناه صحياً من أداء فريضة الحج

” النمر ” يحدد الفئات المستثناه صحياً من أداء فريضة الحج
علي القحطاني(صدى):

حدد الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب الفئات الذين لايستطيعون صحيا أداء فريضة الحج ، موجها نصائحه الطبية للمرضى المتوجهون للحج .

وأوضح ” النمر ” خلال تغريدة عبر تويتر: “‏ فئات معينة لا يستطيعون صحياً أداء فريضة الحج هم ؛ من يعانون آلام القلب الشديده عند المشي عشرة أمتار فأقل، و أصحاب الضغط غير المتحكم به، وفشل القلب مع ضيق التنفس وتورم القدمين،،و من أصيب بجلطة حديثه في القلب(أقل من شهر)، و من لديهم تضيق شديد في صمامات القلب ” .

ووجه ” النمر ” ‏نصائح لمن يريد الحج قائلا: ” لابد من زيارة طبيبه لتحديد يستطيع الحج أم لا؟ ومن ثم القيام بترتيب علاجاته، ووضع اسوارة أو بطاقة تعريفية تحتوي على الأدوية والأمراض التي يعاني منها، و أخذ التطعيمات اللازمة، و الإبتعاد التام عن التدافع والزحام ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1731 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاك الله كل خير

[ عدد التعليقات: 925 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعطيك العافية
ويتقبل من جميع الحجاج

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