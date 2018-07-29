” النمر ” يحدد الفئات المستثناه صحياً من أداء فريضة الحج
حدد الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب الفئات الذين لايستطيعون صحيا أداء فريضة الحج ، موجها نصائحه الطبية للمرضى المتوجهون للحج .
وأوضح ” النمر ” خلال تغريدة عبر تويتر: “ فئات معينة لا يستطيعون صحياً أداء فريضة الحج هم ؛ من يعانون آلام القلب الشديده عند المشي عشرة أمتار فأقل، و أصحاب الضغط غير المتحكم به، وفشل القلب مع ضيق التنفس وتورم القدمين،،و من أصيب بجلطة حديثه في القلب(أقل من شهر)، و من لديهم تضيق شديد في صمامات القلب ” .
ووجه ” النمر ” نصائح لمن يريد الحج قائلا: ” لابد من زيارة طبيبه لتحديد يستطيع الحج أم لا؟ ومن ثم القيام بترتيب علاجاته، ووضع اسوارة أو بطاقة تعريفية تحتوي على الأدوية والأمراض التي يعاني منها، و أخذ التطعيمات اللازمة، و الإبتعاد التام عن التدافع والزحام ” .
تركي[ عدد التعليقات: 1731 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاك الله كل خير
نهى[ عدد التعليقات: 925 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعطيك العافية
ويتقبل من جميع الحجاج