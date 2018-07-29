بالفيديو.. هوندا سيفيك Type R تحقق رقم جديد على حلبة Estoril بالبرتغال

لشبونة(صدى):

تستمر رحلات هوندا مع سيارتها سيفيك Type R الهاتشباك الساخنة مع تحقيق السيارة رقم قياسي جديد على حلبة Estoril في البرتغال , حيث حققت زمن قدره2:01.84 لسيارات الدفع الأمامي الانتاجية وقاد السيارة سائق هوندا WTCR تياجو مونتيرو.

ويبلغ طول الحلبة 4.2كم ويجب على السائق عليها أن يختبر سيارته بأكثر من سرعة مع تواجد عقبات صعبة عليها, وقال تياجو بأنه جاء مع السيارة لهزيمة الرقم القياسي الحالي ولكن كان أي شيء متوقع وأعرب عن سعادته بتحقيق اللقب وأنه كان واثق في قدرة السيارة على تحقيق الرقم الجديد خاصة أنها سيارة قوية للغاية وملهمة.

وأكد أن السيارة كانت ثابتة ومستقرة ومكابحها شديدة الكفاءة ومحركها مثير وأكد أن ركوب هذه السيارة مثل قيادة السيارات السباقية. ويعتبر هذا اللقب الرابع الذي تحققه هوندا في 2018 وحققت Type R ألقابها على حلبات سيلفرستون وفرانكوتشامبز وهانجارورينج .