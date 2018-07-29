قطر تعتقل ناشطة اجتماعية باتهامات مزيفة.. وخالد الهيل يعلق

طلال الضوي(صدى):

اعتقل النظام القطري الناشطة الاجتماعية في قطر لطيفة المسفيري، منذ 11 يومًا، وتم توجيه اتهامات مزيفة إليها والتحقيقي معها من قبل رئيس الجرائم الإلكترونية القطري، بعد أن فشلوا في بطش الرجال.

ووجه النظام القطري إلى الناشطة الاجتماعية اتهامات بوجود علاقة بينها وبين خالد الهيل وعدد من الشخصيات القطرية البارزة التي تهاجم الأسلوب الإرهابي لتنظيم الحمدين.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، اليوم الأحد، عدم وجود أي علاقة بينه وبينه ” المسيفري “، ناشرًا مقطع صوتي للناشطة الاجتماعية تكشف فيه ما ملابسات اعتقالها.

وقال ” الهيل ” في تغريدة له ” اعتقل النظام القطري المجرم الأخت لطيفة المسيفري وهي ناشطة اجتماعية في قطر وحققوا معها، ولكن الي لفت نظري هو محاولة ربطها في خالد الهيل وأقسم بالله أنها صادقه انا والله ماعرفها ولا لي علاقه فيها ولكن يحاولون الصاق أي تهمه بها!! “.