بالصور.. انطلاق ملتقى ألوان الصيفي بحديقة عامة بالحوية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

انطلقت فعاليات النادي الصيفي ملتقى ألوان بحديقة الفيصلية بالحوية بحزمة من الفعاليات والتي نظمها مركز حي الحوية ولجنة التنمية الاجتماعية بالسيل وبالشراكة مع أمانة محافظة الطائف يوم أمس (السبت) .

ويستمر ملتقى ألوان الصيفي بحديقة الفيصلية بالحوية شمال الطائف لمدة عشرون يوماً ، الملتقى الذي يشتمل على العديد من الفعاليات من أمسيات إنشاديه وألعاب ومسابقات بالإضافة الى عدد من الأركان والتي جاءت بطابع جديد.

وهو ركن حكيم الحديقة ومركاز بيت الحكمة وهو مخصص للمتقاعدين الذي يهتم بفئة قد تكون شبة متعطلة بعد انتهاء مرحلة الوظيفة ، كما يحتوي الملتقى على دوري رياضي للشباب وفعاليات ثقافية .

الملتقى أقيم برعاية من مؤسسة محمد وعبدالله ابراهيم السبيعي الخيرية .