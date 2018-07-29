وزارة الدفاع تعلن عن 49 وظيفة شاغرة بالقوات البرية

عبدالله الدوسري (صدى):

أعلنت وزارة الدفاع، عن توفر 49 وظيفة شاغرة لدى قيادة القوات البرية الملكية، على برنامج تشغيل وصيانة عربات ومعدات القوات البرية بسلاح الصيانة، وترغب في شغلها بالكوادر السعودية.

ودعت الوزارة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى إرسال السيرة الذاتية مرفقة بوثيقة التخرج، مع تحديد الوظيفة المراد الترشح لها، عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected] ولمدة شهر من تاريخ الإعلان.

فيما يمكن الإطلاع على المزيد من الشروط والتفاصيل الخاصة بتلك الوظائف، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، والموضح في الرابط التالي:هنا