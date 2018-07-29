إنتاج أول سيارة متعددة الاستخدامات من أستون مارتن في 2019

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أعلنت أستون مارتن عن بدء انتاج أول سياراتها متعددة الاستخدامات في العام المقبل في أعقاب اكتمال مصنع انتاج السيارة الجديدة في ساوث وويلز. وقد عقد مجلس ادارة الشركة اجتماعاً مؤخراً في المصنع الجديد لأول مرة والذي يضم وحدات تصنيع مختلفة و3 هناجر رئيسية للتصنيع ومن المقرر اكتمال المصنع قبل بدء انتاج السيارة في نهاية 2019.

وسيوفر المصنع الجديد 750 فرصة عمل للشركة مع شغل 150 منهم بالفعل, وسينضم المصنع لمصنعي جايدون الرئيس ونيوبورت . وقال اندي بالمر الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة أنهم سعداء بالتطور في المصنع الجديد والعمل الرائع الذي قدم فيه , وسيطلق علي سيارة أستون مارتن متعددة الاستخدامات اسم فاريكاي وهو مستعار من كلمة اينما تكون بالايطالية.

ويتوفر للسيارة الجديدة محركات تشمل محرك مرسيدس AMG V8 وV12 ونظام هجين سيستخدم في AMG GT 4-Door Coupe.