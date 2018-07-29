” الجوازات ” توضح مدى إمكانية تغيير جواز السفر لدى اختلاف شكل حامله
كشفت إدارة الجوازات، اليوم الأحد، أن اختلاف شكل حامل الجواز يتطلب تغيير صورة جواز السفر، وذلك ردًا على أحد الاستفسارات الموجهة لها.
وسأل أحد الأشخاص ” الجوازات ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” السلام عليكم صباح الخيرات أنا عندي بنت طلعت لها جواز سفر وعمرها سبعة أشهر والحين عمرها أربع سنوات وصورتها تغيرت وأنا أرغب بسفر لإندونيسيا فهل يجب تغيير جواز السفر لها. ”
وأجابت ” الجوازات ” موضحة: ” أهلاً بك، في حال وجود اختلاف كبير بالشكل يتطلب تغير جواز السفر، يتم الاستلام خلال ثلاثة أيام عمل من عملية إتمام الإصدار. “
طلال[ عدد التعليقات: 2340 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاكم الله خيرا على جهودكم الطيبة