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” الجوازات ” توضح مدى إمكانية تغيير جواز السفر لدى اختلاف شكل حامله

” الجوازات ” توضح مدى إمكانية تغيير جواز السفر لدى اختلاف شكل حامله
حمود العنزي(صدى):

كشفت إدارة الجوازات، اليوم الأحد، أن اختلاف شكل حامل الجواز يتطلب تغيير صورة جواز السفر، وذلك ردًا على أحد الاستفسارات الموجهة لها.

وسأل أحد الأشخاص ” الجوازات ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” السلام عليكم صباح الخيرات أنا عندي بنت طلعت لها جواز سفر وعمرها سبعة أشهر والحين عمرها أربع سنوات وصورتها تغيرت وأنا أرغب بسفر لإندونيسيا فهل يجب تغيير جواز السفر لها. ”

وأجابت ” الجوازات ” موضحة: ” أهلاً بك، في حال وجود اختلاف كبير بالشكل يتطلب تغير جواز السفر، يتم الاستلام خلال ثلاثة أيام عمل من عملية إتمام الإصدار. “


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2340 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاكم الله خيرا على جهودكم الطيبة

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