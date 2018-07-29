حريق يلتهم فيلا سكنية ويصيب 8 أشخاص في جدة

نايف السالم(صدى):

أُصيب ثمانية أشخاص بحالات اختناق، إثر حريق اندلع في فيلا سكنية بحي الفلاح خلف اسواق بن داود.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر في محافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد، في بيان، أن الفِرق الإسعافية تلقت بلاغاً ظهر اليوم الاحد، يفيد باندلاع حريق في فيلا سكنية بحي الفلاح.

وأضاف أنه على الفور باشرت الموقع اربع فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة مع رئيس القيادة الميدانية نايف الدوقي.

وأشار إلى أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات، ونقل الإصابات إلى مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة.