بعد اختطافه بسجون الحوثي.. يمنية تهدد: ” أرى ابني أو سأحرق نفسي هنا “

فهمي محمد(صدى):

في قصة تقشعر لها الأبدان، هددت أم يمنية بإحراق نفسها إذا لم ترى ابنها المُعتقل اليمني عمر اليامي، المُختطف من قِبل مليشيا الحوثي الإرهابية قبل عام، فلم تجد طريقة لإعادته إليها مرة أخرى غير ذلك.

وكشفت مصادر عن تلقي السيدة اليمنية القاطنة بمحافظة البيضاء، اتصالًا هاتفيًا من أحد الأجهزة الأمنية التابعة للمليشيا الإرهابية، الذي استفسر منها عن اسم العلاج الذي يتناوله نجلها، ليخبرها بعد أيام بوفاته، ثم ينفى لها الخبر بعد ذلك لتصبح الأم في حيرة من أمرها.

وعليه، سارعت الأم إلى العاصمة اليمنية صنعاء، للاطمئنان على ابنها المعتقل، مطالبة برؤيته، فقوبلت بالرفض والتعنت الشديد معها، مما دفعها للصراغ بأعلى صوتها قائلة: ” أرى ابني حيًا أو ميتًا أو سأحرق نفسي هنا ” .

وأدى تهديد الأم وصمودها أمام المليشيا الحوثية، إلى شعور المشرف الحوثي على السجن بالخوف من تنفيذها لتهديدها بالفعل، لذلك، سمح المشرف لشخص واحد فقط من أقارب الأم برؤيته جثة ” اليامي ” في ثلاجة المستشفى بصنعاء.

واستمرارًا لتعنت عناصر المليشيا الإرهابية أمام أسرة ” عمر اليامي ” ، رفض الحوثيون الإفراج عن الجثة، إلا بعد دفع مبالغ مالية، مع التعهد بدفنه في صنعاء، لتضطر الأسرة لتنفيذ الشروط، مجبرة على أمرها.