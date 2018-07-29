بطلق ناري.. شخص يقتل مريضا منوما بأحد مستشفيات عسير

أبها(صدى):

تمكن شخص من التسلل إلى غرفة مريض كان منومًا بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة عسير، وقام بإطلاق النار عليه دون رأفة به وبحاله كأعزل لا يستطيع الدفاع عن نفسه.

وأوضحت مصادر، تفاصيل الواقعة قائلةً أن المجني عليه وهو مواطن ثلاثيني كان قد جاء إلى المستشفى وألحق بغرفة العناية المركزة بعد تعرضه لحادث مروري؛ فيما غافل الجاني حراس الأمن الخاصين بالمستشفى وقام بإطلاق النار على المريض المنوم.

وأشارت إلى أن الجاني تمكن من الهروب من موقع الحادثة، فيما اضطر إلى تسليم نفسه لأحد أقسام الشرطة فجر أمس السبت، بعد تضييق الخناق عليه ليتم توقيفه وفتح تحقيق موسع عن الحادثة وأسبابها وحيثياتها وتفاصيلها.