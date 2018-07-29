بالفيديو.. علامات الجفاف عند الأطفال وطرق علاجه

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الدكتورة شيماء طلال أخصائية طب الأطفال وحديثي الولادة ، عن علامات الجفاف لدى الأطفال وطرق علاجه خلال حلولها ضيفه ببرنامج ” هي وبس ” .

وقالت دكتورة شيماء ، موضوع الجفاف في فصل الصيف لدى الأطفال من أخطر الأمراض ، وهناك علامات يجب أن تعلم بها كل أٌم ، أول شئ أن تضع يدها على لسان إذا كان اللعاب قليل فلديه جفاف ، والعلامة الثانية قلة التبول لدى الطفل ، مع تهافته على المياه .

وعن علاجات الجفاف ، أكدت دكتورة شيماء ، أن على كل أم تشك في إصابة طفلها بالجفاف ، أن يكون لديها أكياس محلول جفاف ، وأن تٌعطيها لطفلها كل كيس على 200 ملي ماء وإعطاءها للطفل حتى تحميه من الجفاف ، قبل أن تذهب للطبيب ويعلم سبب مرضه .