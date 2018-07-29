بمنشور على ” فيسبوك ” .. فتاة تتنبأ بمقتلها على يد أقرب الناس لها

بيروت(صدى):

أنهى رجل حياة صديقته اللبنانية الجنسية، بتوجيهه عدة لكمات عنيفة لها، مما أسفر عن مصرعها، وذلك خلال قضائهما العطلة الأسبوعية معًا في شقتها، بعد أن تنبأت الفتاة بالغدر والخيانة من أقرب الناس لها، في منشور دونته على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” .

وقالت الفتاة في منشورها قبل أيام من مقتلها: ” لا تستغرب إذا استغلوا ثقتك بهم وملأوا ظهرك بخناجر الغدر وأفقدوك ثقتك بنفسك وبالآخرين واكتشفت أن الخائن هو أقرب الناس إليك ” .

وكشفت شرطة دبي، أن المجني عليها استقبلت صديقها اللبناني الجنسية أيضًا، الذي يقيم في إمارة أخرى، لقضاء العطلة الأسبوعية سويًا كعادتهما، وأثناء وجودهما في شقتها، نشب بينهما خلاف تطور إلى التشابك بالأيدي، وسدد لها المتهم لكمات أسفرت عن إصابتها بكسر في الأنف ونزيف داخلي، لتلقى مصرعها في الحال.

ومن جانبه، اعترف المتهم عند مواجهته من قِبل الشرطة، بأنه كان تحت تأثير الكحول، ولم يقصد قتل المجني عليها، موضحًا أن الحديث بينهما بدأ بشكل طبيعي، ولكنهما تشاجرا لفظيًا بعد ذلك، ولم يتمالك نفسه واعتدى عليها، مؤكدًا أنه لم يتوقع أن الأمر سيسفر عن وفاتها.